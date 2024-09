Monopattino prende fuoco, incendio in un appartamento

Intervento all'alba di questa mattina dei vigili del fuoco, per un incendio scoppiato intorno alle 5 in un alloggio in via Baracca, nel quartiere di Borgo Dora, alla periferia di Torino.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme, al secondo piano di un edificio di cinque, sarebbero state causate da un monopattino elettrico, che probabilmente si trovava in ricarica.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, che ha seriamente danneggiato l'appartamento, il quale risulta ora inagibile. Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, c'erano anche gli agenti della polizia locale e un tecnico comunale.



