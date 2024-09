Dal 6 settembre MiTo, a Torino apre la Nona in piazza San Carlo

È piazza San Carlo a Torino il palcoscenico dell'inaugurazione, venerdì 6 settembre alle 21, di MiTo SettembreMusica con la Nona Sinfonia di Beethoven diretta dal giovane Michele Spotti, direttore musicale dell'Opera e della Filarmonica di Marsiglia, qui alla guida dei complessi del Regio di Torino. Si apre invece al Teatro alla Scala il cartellone milanese, domenica 8 settembre alle 18, con la Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly sul podio, in un programma che include due figure fondamentali della musica del secondo dopoguerra, Luciano Berio e Wolfgang Rihm, accostate a Maurice Ravel.

Gli appuntamenti della diciottesima edizione - dal 6 al 22 settembre a Torino e Milano, con dedica alla memoria di Anna Gastel - sono stati ideati dal nuovo direttore artistico Giorgio Battistelli. "Il Festival propone eventi molto diversificati fra i due poli per creare quanto più possibile un 'pubblico di MiTo', con uno scambio più stretto fra le due città" spiega Battistelli.

Il progetto "Musica su due piedi" avvicina due mondi distanti come musica e calcio, protagoniste due leggendarie squadre come il Milan e il Torino (il prossimo anno toccherà a Inter e Juventus), e celebra gli "Invincibili" a 75 anni dalla tragedia di Superga. Il torinese Ludovico Einaudi sarà protagonista sabato 7 settembre alle 21 di In a Time Lapse Reimagined in piazza San Carlo a Torino con un grande concerto per la sua città. Lo stesso palcoscenico accoglierà, domenica 8 settembre alle 21, anche i 100 cellos guidati da Giovanni Sollima e da Enrico Melozzi. Toni Servillo porta il melologo "Puccini, Puccini che cosa vuoi da me", Stefano Massini sceglie per due nuovi melologhi le storiche aziende Campari e Martini & Rossi.

A Torino la rassegna Mito per la Città, alla XVI edizione propone 24 concerti gratuiti o a prezzi accessibili in piccoli teatri, chiese e luoghi della cultura nelle Circoscrizioni e in alcuni centri della Città Metropolitana.



