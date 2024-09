Carabinieri, luogotenente Soggiu da Alessandria a Rapallo

Il luogotenente Antonio Soggiu, cagliaritano, lascia oggi il comando carabinieri della stazione di Alessandria Principale, dopo due anni, per assumere quello di Rapallo (Genova).

Arruolatosi nell'arma dei carabinieri nel 1989 e dopo il biennio alla scuola allievi sottufficiali di Velletri e Firenze, è stato assegnato a Racconigi (Cuneo) fino al 1993, prima di diventare capo equipaggio all'aliquota radiomobile del Norm della compagnia di Cuneo. Dal 1995 è tornato ai comandi stazione. In questi 35 anni di servizio Soggiu è stato insignito delle Croci d'argento e d'oro per anzianità di servizio militare,delle medaglie di bronzo, d'argento e d'oro al merito di lungo comando, del cavalierato dell'ordine al merito dell'ordine della Repubblica Italiana, dei Nastrini di merito per i 10, 15 e 20 anni di comandante di stazione; della medaglia di benemerenza giubilare d'argento del sacro militare ordine Costantiniano di San Giorgio di Madrid e della medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare.



