Bussalino, il tunnel Armo-Cantarana favorirà sviluppo economico

Si è parlato anche del progetto di completamento della galleria Armo-Cantarana, a Ormea, in provincia di Cuneo, durante l'undicesima edizione di Expo Valle Arroscia, che si è tenuta a Pieve di Teco (Imperia).

All'incontro hanno preso parte il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l'assessore alle Infrastrutture Strategiche della Regione Piemonte Enrico Bussalino, il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, il presidente della provincia di Cuneo Luca Robaldo, il presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola, il sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri.

"Il completamento della galleria è un progetto importante non solo per migliorare la mobilità, ma anche per favorire lo sviluppo economico e la valorizzazione del nostro territorio - ha spiegato Bussalino - Investire nelle infrastrutture e nella logistica è strategico per rendere la Regione Piemonte sempre più attrattiva e competitiva".

Il progetto di Anas prevede una variante al tracciato esistente tra Cantarana (Cuneo) e Acquetico, frazione di Pieve di Teco (Imperia), che attualmente si estende per 13,8 km di percorso particolarmente tortuoso, attraversando 11 comuni con un dislivello di 662 metri e un tempo di percorrenza di circa 25 minuti. La nuova infrastruttura ridurrebbe il percorso a 9,3 km, con un dislivello di 370 metri e un tempo di percorrenza di soli 6 minuti, senza attraversare centri abitati. "Quest' opera rappresenta un'alternativa strategica al Colle di Tenda per i traffici commerciali - ha sottolineato Bussalino - e offre opportunità di collegamento significative in funzione della retro-portualità di Savona". Il costo dell'opera è stimato in circa 350 milioni di euro, di cui circa 4 milioni sono già stati finanziati.



