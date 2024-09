Asti, torna il Festival delle sagre con i piatti del territorio

Asti ospiterà sabato 7 e domenica 8 settembre la 50/a edizione del Festival delle Sagre Astigiane.

Come spiega il sindaco Maurizio Rasero, la manifestazione, che ogni anno porta in città oltre duecentomila persone, permetterà di "rivivere le tradizioni, patrimonio inestimabile della nostra città e le eccellenze enogastronomiche e storie di vita vissuta attraverso la rievocazione della vita nella campagna piemontese tra '800 e '900".

"Uno spettacolo unico e assolutamente magico, capace di evocare vecchi ricordi nelle generazioni più anziane e di raccontare un mondo semplice, genuino, a volte crudo ma senza dubbio di grande fascino alle nuove generazioni. Si tratta di un'occasione importante per tramandare e far conoscere ai giovani le loro radici e la loro storia", aggiunge il primo cittadino.

La manifestazione lo scorso anno ha ricevuto una menzione speciale nazionale di Sagra di Qualità da Unpli.

L'appuntamento è in piazza Campo del Palio, dove verrà allestito un gigantesco ristorante all'aperto e dove ventotto Pro loco del territorio sono pronte a presentare il meglio della tradizione enogastronomica astigiana. Per la 50esima edizione del Festival delle Sagre si rafforza inoltre la collaborazione fra il Comune di Asti e l'Accademia Italiana della Cucina.

Domenica mattina tra le vie della città ci sarà la rievocazione storica, con la sfilata con migliaia di figuranti in costumi originali d'epoca.



