Alessandria, fumetto e sport per il settembre alla 'Valfrè'

Settembre ricco di appuntamenti in Alessandria. Si parte il 7 e 8 con 'AlEcomics', proseguendo il 14 e 15 con 'Sbem Festival' (Spor benessere movimento). Per entrambi gli eventi la location, per il primo anno, è l'ex Caserma Valfrè.

Il festival del fumetto, arrivato alla decima edizione, richiamerà, ancora una volta, partecipanti e visitatori da altre regioni. Nel 2023 il 30% è arrivato dal Piemonte, altrettanto dalla Lombardia; il 20 dalla Liguria; il 15 da Campania, Puglia, Molise, Veneto, Emilia Romagna, Toscana. Non sono mancati gli stranieri, con il 5% da Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Belgio.

Sport, invece, al centro dell'evento di metà settembre, confermandosi vetrina straordinaria per le associazioni.



