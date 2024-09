Quattro escursionisti in difficoltà recuperati nel Torinese

Quattro escursionisti in difficoltà sono stati recuperati nelle ultime ore fra le montagne del Torinese. I primi due, ventenni di Torino, hanno dato l'allarme nella serata di sabato bloccati a Rocca Moross, nella valle di Viù. Sono stati individuati dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino, bloccati in un canalone a circa 2000 metri di quota. Per recuperarli si è reso necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco.

Due escursionisti tedeschi in difficoltà, invece, sono stati recuperati dall'elicottero del 118 sopra Ceresole Reale, nei pressi del rifugio Leonesi, a quota 2909 metri, dove la coppia, marito e moglie, ha trascorso la notte. Questa mattina la donna ha accusato un malore e non è stata più in grado di proseguire l'escursione; il compagno ha così chiamato ha chiamato il 112.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA