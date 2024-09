Un 79enne residente in provincia di Milano ha perso la vita in un incidente stradale a Castellazzo (Novara). L'uomo era alla guida di un autocarro che, mentre percorreva la provinciale 14, è uscito di strada finendo in un corso d'acqua parallelo alla carreggiata. L'intervento del personale del 118 si è rivelato inutile.

A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri di Fara novarese.



