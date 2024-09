Calcio, prima di Coppa Italia per FC Alessandria

E' stato nel derby contro la Novese e finito 1-1 il primo impegno ufficiale della FC Alessandria (Promozione), valevole come gara di andata del primo turno di Coppa Italia di categoria. Al Moccagatta ospiti in vantaggio nel primo tempo con Akouah al 31' e poi raggiunti al 4' della ripresa da Mocci.

Ex di lusso l'allenatore Mattia Greco, che prima dei mandrogni ha allenato i biancoazzurri dalla stagione 2019-20 a quella 2022-23. Guidare l'Alessandria e giocare al 'Mocca' ha, però, annullato tutte le altre sensazioni.

Non è mancato il sostegno dei tifosi sugli spalti. Proprio pubblico e ambiente sono i fattori su cui conta il mister grigio per affrontare il campionato dall'8 settembre, quando la FC riceverà, sempre tra le mura amiche, la L.B. Trino. "Un torneo - sottolinea Greco - da giocare senza atteggiamenti da primedonne.

I grandi cambiamenti che ci hanno coinvolto in così poco tempo hanno un po' scombussolato l'ambiente. Serve tranquillità, per capire anche di che pasta siamo fatti".



