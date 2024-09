Biella ricorda il vicequestore Cusano ucciso dalle Br

L'1 settembre 1976 le Brigate Rosse uccisero a Biella il vicequestore aggiunto Francesco Cusano, mentre, libero dal servizio, sottoponeva a controllo gli occupanti sospetti di un'autovettura. Oggi nella città piemontese si è svolta una cerimonia di commemorazione. Erano presenti il ministro Gilberto Pichetto, il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, il sindaco, Marzio Olivero, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e la vice presidente della Regione Elena Chiorino, la quale ha sottolineato che ricordarlo significa "non disperdere i valori di legalità e giustizia che lo hanno accompagnato in vita".

Tante le autorità che si sono strette a fianco di Giuseppina Porcaro, vedova del funzionario, e del figlio Maurizio, primo dirigente della Polizia di Stato in quiescenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA