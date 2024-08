Pro Loco, l'Unpli Piemonte incontra l'assessora Chiarelli

Una delegazione dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli) del Piemonte ha incontrato, al Grattacielo della Regione a Torino, l'assessora al Turismo, Marina Chiarelli, per discutere le future attività e collaborazioni.

All'incontro hanno partecipato il presidente regionale Fabrizio Ricciardi, il vicepresidente Stefano Raso, e Danila D'Alessandro, presidente Unpli Biella e referente regionale per il progetto 'Censimento Culturale Immateriale', che coinvolge le associazioni Pro Loco e i piccoli Comuni d'Italia nella mappatura e nella documentazione dei loro patrimoni culturali immateriali, promuovendo la consapevolezza e la valorizzazione delle tradizioni uniche che caratterizzano queste comunità.

Danila D'Alessandro ha illustrato all'assessore Chiarelli l'iniziativa nazionale che vedrà il suo evento di lancio il prossimo 14 settembre a Biella e Valdengo.

'L'incontro con l'Unpli Piemonte rappresenta un passo importante per rafforzare il legame tra le realtà territoriali e l'ente Regione - ha sottolineato Chiarelli - Siamo entusiasti di sostenere il progetto del Censimento Culturale Immateriale, che riconosce e valorizza le tradizioni locali, e di esplorare nuove sinergie con le Pro Loco per promuovere il nostro patrimonio culturale e turistico. La collaborazione con Unpli è un'opportunità preziosa per costruire insieme un futuro in cui il turismo sia sempre più integrato con la cultura e le comunità locali".



