Incidente stradale in Spagna, morto 14enne del Torinese

Un 14enne di Leini (Torino) è morto giovedì sera in Spagna a seguito di un incidente stradale che si è verificato sull'autostrada del Mediterraneo, all'altezza di Moncofa. Il giovane, insieme ai famigliari, era su una vettura che è rimasta coinvolta in uno scontro con altri mezzi.

Complessivamente nell'incidente sono rimaste ferite quattordici persone.

A diffondere la notizia è stata, via social, la società sportiva Mappanese, per la quale il 14enne giocava a calcio nel ruolo di attaccante. La società, con il sostegno del Comune di Leini, ha avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA