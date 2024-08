A Carmagnola inaugurata la Fiera Nazionale del Peperone

A Carmagnola, nel Torinese, è stata inaugurata la 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone, in programma fino a domenica 8 Settembre. Al taglio del nastro era presente, in rappresentanza della Regione, l'assessore alle Politiche Sociali piemontese Maurizio Marrone.

"Il peperone di Carmagnola rappresenta l'orgoglio del nostro territorio e di tutto il Piemonte - ha spiegato Marrone - Questo evento valorizza non solo il prodotto, ma anche gli agricoltori e i commercianti che ne fanno un patrimonio della comunità. La Regione Piemonte è al fianco del Comune di Carmagnola, offrendo sostegno sia istituzionale che finanziario per promuovere i prodotti del territorio." La sindaca Ivana Gaveglio ha sottolineato il ruolo centrale della Fiera nel mettere in risalto l'importanza dello stare insieme e la tradizionale ospitalità dei carmagnolesi. "Mettiamo in mostra la nostra città, dimostrando quanto sia accogliente.

Durante questi dieci giorni di festa, celebriamo non solo il nostro prezioso peperone, ma anche l'importanza della convivialità, dell'armonia e delle relazioni umane. Un momento in cui i carmagnolesi si riscoprono e si ritrovano, mentre i visitatori hanno l'opportunità di conoscere una città che ha un grande patrimonio storico-culturale e molto da offrire".

"Questa manifestazione ha un brand affermato visti i suoi 75 anni di storia quindi la sfida è cercare di alzare l'asticella ancora più in alto - spiega Stefano Pelliciardi, Sgp Grandi eventi organizzatore della kermesse - cercando di definire ancora meglio le aree commerciali e di richiamare sempre più visitatori provenienti da diverse regioni. Questa edizione vuole celebrare la cultura gastronomica, la tradizione e l'innovazione agroalimentare, con importanti ricadute positive per la città grazie anche al ricco calendario di appuntamenti per coinvolgere il pubblico in un viaggio alla scoperta del peperone di Carmagnola".



