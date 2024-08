Stellantis propone a operai in cig trasferta breve in Polonia

Stellantis ha informato i sindacati che è possibile trasferire per due settimane dieci operai carrellisti di Mirafiori in cassa integrazione a Thychy in Polonia, dove si producono la nuova 600, la nuova Avenger e l'Alfa Romeo Junior. I trasferimenti, su base volontaria, sono per il gruppo una prassi consolidata - fa notare l'azienda - e hanno già interessato in passato stabilimenti italiani e all'estero. A Mirafiori lunedì riprenderà la produzione dopo un lungo periodo di cassa integrazione e ferie. L'azienda sta anche valutando la possibilità di trasferire, sempre temporaneamente, alcuni lavoratori in cassa integrazione dello stabilimento di Termoli (Campobasso) a Mirafiori nel nuovo impianto di trasmissioni elettrificate che è in forte sviluppo, per far fronte a esigenze specifiche.

"E' il segnale di un'azienda senza strategia e che intende disimpegnarsi dall'Italia. Occorre invertire la rotta per garantire occupazione, produzioni e rilanciare gli stabilimenti in Italia" commenta Samuele Lodi, segretario nazionale della Fiom-Cgil e responsabile del settore mobilità. "Diecimila posti di lavoro persi negli ultimi anni non sono stati sufficienti ad arrestare questo declino" afferma Rocco Palombella, numero uno della Uilm. Il segretario generale della Fim Ferdinando Uliano sottolinea che "è aumentato il ricorso alla cassa integrazione in tutti gli stabilimenti Stellantis. La situazione più preoccupante perché inaspettata è quella della Sevel".

"Sono state strumentalizzate decisioni aziendali assunte nell'interesse delle persone in questa complessa fase di mercato e transizione. È una vera e propria fake news. Si tratta di una proposta su base volontaria a una decina di colleghi della logistica, per una trasferta temporanea di massimo due settimane, adeguatamente remunerata" replica Stellantis.



