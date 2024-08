Si ribalta con il trattore, morto 86enne nel Biellese

Tragedia oggi pomeriggio a Pray, paese montano del Biellese. Il trattore guidato da un 86enne si è ribaltato e l'uomo è morto.

L'incidente è avvenuto in un terreno dove l'anziano stava lavorando. Per cause ancora da chiarire, l'86enne, che era residente in paese, ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto schiacciato dal trattore. E' stato dato l'allarme e sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ponzone e del comando di Biella, oltre al 118. Nonostante i tentativi di rianimarlo, l'anziano non ha più preso conoscenza.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.



