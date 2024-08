Realtà virtuale racconta la vita dell'alta Valle Cervo nell'800

Un viaggio nella storia, reso possibile grazie ai visori della realtà virtuale, per conoscere la vita nell'Alta Valle del Cervo a fine Ottocento. Circa dodici minuti di cortometraggio, girato con la potenzialità dell'esperienza visiva a 360 gradi e le riprese dal vero, dal titolo 'Storie di pietra. La vita nell'Alta Valle del Cervo', sono stati proiettati questo pomeriggio in anteprima al Circolo del Tennis di Rosazza, in provincia di Biella.

Il 'corto' è prodotto da Ett, industria digitale e creativa internazionale, in collaborazione con Equipe Arc en Ciel. La pellicola, ambientata a Rosazza, è diretta da Federico Basso e offre un'esperienza totalmente immersiva per raccontare la vita, i valori, le abitudini e le pratiche quotidiane degli abitanti di questi luoghi. Alla proiezione, oltre ai sindaci del territorio e il presidente dell'Unione Montana Valle del Cervo, era presente la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino.

"La capacità di raccontare i nostri territori attraverso l'innovazione e un linguaggio moderno rappresenta quel valore aggiunto che permette di evidenziare le nostre tradizioni e la nostra identità per trasmetterle ad un pubblico che da spettatore diventa protagonista", ha commentato Chiorino.

Per Giovanni Verreschi, amministratore delegato di Ett "le nuove tecnologie permettono di spingersi oltre i confini tradizionali e, soprattutto, di creare connessioni profonde con la storia e l'identità dei territori. Ancora una volta, dunque, abbiamo la grande opportunità di avvicinare le persone e far scoprire il patrimonio culturale ai più giovani e non solo.

Attraverso l'uso della realtà virtuale possiamo rendere accessibili e visibili queste memorie storiche aprendo una finestra su un passato che merita di essere conosciuto".



