Massino Visconti ricorda Elio Ceccon, c'è il 10/o Memorial

Giornata di sport e solidarietà, sabato 31 agosto, a Massino Visconti (Novara). Nell'area Feste, in via dello Sport, va in scena 'Una partita per Elio', la decima edizione del Memorial Elio Ceccon, per ricordare la vita e il grande impegno nello sport e in campo sociale, di un uomo morto a 48 anni durante una gara internazionale di sci per trapiantati.

L'iniziativa è organizzata dalla famiglia Ceccon, che era nato a Massino per poi trasferirsi in Valle d'Aosta, in collaborazione con la Pro Loco di Massino Visconti, la locale sezione Alpini di Massino Visconti e Aido Arona.

L'evento è patrocinato dal comitato regionale piemontese del Coni, dal Comune di Massino Visconti e dalla Federazione Lega Diritti del Malato (Ldm) per la quale Elio Ceccon divenne coordinatore.

Per contribuire alla raccolta fondi per le associazioni no profit che organizzano il memorial i riferimenti sono Arona. Segreteria Via Lago di Garda, 8 C349 217 6650 arona@aido.it; Nazionale Italiana Calcio Trapiantati (http://www.nazionaletrapiantati.it/donazioni).

La giornata avrà inizio alle 15 con la partita di calcio femminile tra Amise di Bergamo e Munaro di Invorio; in programma vari appuntamenti per approfondire le tematiche della donazione e del trapianto. Alle ore 18 si terrà il triangolare di calcio tra Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, gli Amici di Elio e i Gigi Boys.

La serata si chiuderà con cena alle ore 20.00 e intrattenimento musicale a cura della Voo Doo Band. Durante l'evento sarà presente il conduttore Francesco Lombardi in arte Ghyblj con la sua troupe televisiva.



