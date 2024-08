L'omaggio a Alfonsina Strada, la ciclista che sfidò i pregiudizi

C'era una donna fra i partecipanti al Giro d'Italia del 1924. Si chiamava Alfonsina Morini Strada, ciclista che nei primi decenni del Novecento gareggiava fra gli uomini sfidando scherno e pregiudizi. La sua figura verrà ricordata domani nell'Alessandrino con 'Alfonsina e la Strada ... in bicicletta', pedalata organizzata da Zonta Club, Panathlon e amministrazioni locali.

La partenza è prevista da Sezzadio con Gaia Tortolina, 26 anni, ciclista professionista, originaria del posto. Dopo il ristoro a Borgoratto, in un albergo diurno per cicloturisti, si tornerà in sella fino a Masio, località d'origine di Eliso Rivera, fondatore della Gazzetta dello Sport.

"Alfonsina - sottolinea Nadia Biancato, presidente dello Zonta Club Alessandria - è un esempio di coraggio e di sfida agli stereotipi. Ha indicato a tutte un cammino, una strada: il tragitto da percorrere ogni giorno verso l'autonomia e la libertà".



