Ufficiale la maxi operazione fra Empoli e Torino.

Cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Sebastian Walukiewicz. Dal Torino arrivano in prestito con diritto di riscatto il difensore Sava Sazonov e l'attaccante Pietro Pellegri.

Walukiewicz, nazionale della Polonia, è stato ceduto per 5 milioni più due di bonus e col Cagliari (ex squadra del giocatore) che avrà una percentuale del 10% sulla futura rivendita.



