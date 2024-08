Brandizzo, ricordati i cinque operai morti nell'incidente

Sono in corso a Brandizzo (Torino) le commemorazioni di Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo, i cinque operai morti lo scorso anno in un incidente mentre lavoravano sulla ferrovia. Alle 9.30, davanti al monumento vicino alla stazione, si è svolta una breve cerimonia. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha posato una corona di fiori e tutti i dipendenti alle 9.30 hanno osservato un minuto di raccoglimento.

"Ogni operaio che ha perso la vita qui - ha detto il sindaco di Brandizzo, Monica Durante - poteva essere un nostro caro.

Sulla sicurezza sul lavoro va mantenuta alta l'attenzione". Il sindaco ha annunciato che il Comune si costituirà parte civile quando inizierà il processo.

I famigliari di Kevin Laganà hanno preso la parola durante la commemorazione: "Chiediamo giustizia. Non è possibile morire sul lavoro. Chi va a lavorare deve tornare a casa. Siamo tutti qui uniti per chiedere questo. Essere qui fa malissimo ma continueremo questa battaglia fino a quando non saranno individuati i responsabili".

Davanti alla stazione sono stati apposti due striscioni per chiedere giustizia per i lavoratori.



