Asti pronta alla 'Douja d'or, dieci giorni di festa del vino

Nel ricco settembre astigiano come da tradizione una della rassegne più attese è la Douja d'or, la festa vino, sostenuta da da oltre 50 anni dalla Camera di commercio di Alessandria-Asti tramite la sua Azienda Speciale, in collaborazione con numerosi partner.

L'edizione 2024 è in programma dal 6 al 15 settembre 2024, quando il centro storico di Asti sarà animato per dieci giorni da talk, degustazioni, masterclass, incontri, arte, appuntamenti di musica e spettacolo "Il nostro territorio costituisce un patrimonio inestimabile, custode di una millenaria tradizione vitivinicola che ne ha plasmato l'identità.- osserva Paolo Coscia, presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti - I processi di vinificazione, il tessuto sociale e l'economia locale sono profondamente radicati in questa cultura. È nostro dovere tutelare e valorizzare questo patrimonio, promuovendo un turismo enogastronomico di qualità che possa rappresentare un volano per lo sviluppo economico del territorio. La Douja d'Or, fiore all'occhiello del Settembre Astigiano, - prosegue Coscia - rappresenta un esempio virtuoso di come tradizione e innovazione possano convivere e proiettare il nostro territorio verso un futuro prospero" Anche quest'anno la Douja d'Or avrà una forma diffusa e itinerante, nelle principali piazze e nei palazzi storici della città negli spazi della Camera di commercio di Alessandria-Asti, di Piemonte Land of Wine, Consorzio per la Tutela dell'Asti Spumante e del Moscato d'Asti Docg, Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, Unione industriale della Provincia di Asti - Gruppo Vini e Associazione produttori di vino biologico.

Inoltre, si affiancano gli appuntamenti organizzati da Anag Piemonte, Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane - Scuola Alberghiera, e le proposte culturali della Fondazione Asti Musei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA