Supercondominio, l'assemblea dedicata alle residenze d'artista

Dopo cinque edizioni promosse e ospitate dal Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, si rinnova il format di Supercondominio, l'assemblea degli spazi europei di produzione e promozione dell'arte contemporanea, per la prima volta sostenuta dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt, e per la prima volta aperta a una dimensione europea. La sesta edizione si terrà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, alle 11 nelle sale del Centro Polifunzionale di Rittana (Cuneo).

"La Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt - annuncia la presidente Patrizia Sandretto Re Rebaudengo - è lieta di accogliere e sostenere la sesta edizione di Supercondominio, occasione di incontro e di riflessione dedicato alle residenze d'artista, tema molto caro alla Fondazione e strumento fondamentale nel progetto Radis. Esteso per la prima volta ad altre nazioni, Supercondominio6 - Paradis unisce la dimensione locale alla scala europea, l'attenzione al territorio e alla scena internazionale, convocando a Rittana dieci spazi indipendenti di arte contemporanea e tre artiste e artisti, che condivideranno con il pubblico e la comunità i loro obiettivi e le esperienze".

Supercondominio6 - Paradis, curato da Treti Galaxie, art project fondato da Matteo Mottin e Ramona Ponzini, si inserisce nell'ambito del public program di Radis e si terrà nei territori che coinvolgono il progetto di arte nello spazio pubblico che la Fondazione ha realizzato con la Fondazione Crc. Partecipano cinque realtà italiane e cinque provenienti dal resto dell'Europa: AiR 351 (Cascais, Portogallo), Cripta747 (Torino), Kair (Košice, Slovacchia), Koraï (Nicosia, Cipro), In-ruins (Calabria), Pianpicollo Selvatico (Levice, Cuneo), Rupert (Vilnius, Lituania), Spiritvessel (Espinavessa, Spagna), Studio Rizoma (Palermo), Unpae (Roccacaramanico, Pesaro Urbino) dialogheranno sul tema della residenza d'artista. Nel corso della due giorni interverranno anche gli artisti Luca De Leva, Allison Grimaldi Donahue e Martina Rota per presentare la loro ricerca.



