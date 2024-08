Pininfarina lancia concorso Materiality, the Umami of Mobility

Pininfarina lancia il nuovo concorso di design internazionale 2024/2025, invitando a partecipare gli studenti dell'ultimo anno di scuole selezionate in tutto il mondo, specializzate in design della mobilità, interaction design e architettura. Il tema di quest'anno, "Materiality, the Umami of Mobility", sfida i concorrenti a immaginare il futuro dell'abitare e dei trasporti, enfatizzando il ruolo significativo dei materiali nella creazione di soluzioni di design innovative.

Il concorso incoraggia gli studenti a creare un'esperienza di mobilità completa, dai veicoli agli spazi, dove i materiali svolgano un ruolo cruciale nell'affrontare le sfide attuali della mobilità, come la sostenibilità ambientale, l'accessibilità e il comfort tecnologico. Gli studenti sono invitati ad andare oltre queste sfide, concentrandosi sui bisogni e desideri umani e creando un senso generale di incanto.

Proprio come un piatto dal gusto "umami" (considerato il quinto sapore), il design dovrebbe lasciare un'impressione piacevole e duratura.

"Questo concorso mira a sensibilizzare i giovani talenti alle sfide associate al design della mobilità futura. Fornisce loro un'opportunità eccezionale di crescita attraverso il coaching che offriamo durante il processo, la visibilità che diamo al loro lavoro e la possibilità per i vincitori di collaborare con noi in futuro. Crediamo nel potere dei nuovi materiali come forza trainante per il cambiamento positivo e come ingrediente chiave per trovare nuove estetiche del design" spiega Felix Kilbertus, Chief Creative Officer di Pininfarina.

Il concorso è gratuito per gli studenti dell'ultimo anno, maggiori di 18 anni, che frequentino università, scuole, istituti o accademie invitati nei campi del Mobility Design, Interaction Design e Architettura.



