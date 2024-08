Musica e Collisioni Circus, due giorni di festa a Barolo

Il paese di Barolo in festa sabato 7 e domenica 8 settembre con due serate all'insegna di musica ed enogastronomia, in Piazza Caduti per la Libertà (piazza del Municipio).

Sabato 7 saranno protagonisti il liscio e la musica tradizionale con l'orchestra di Sonia De Castelli, dalle 19.30, saranno aperti gli stand organizzati dalla Pro Loco di Barolo. Domenica 8 settembre, alle ore 16, torna per la sua seconda edizione Collisioni Circus: il festival dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, con una giornata di magia, giocoleria, arti di strada e spettacolo dal titolo 'The Incredible Magic Show'.

Con la regia di Davide Demasi (in arte Mr David), fra gli ospiti sono attesi Piero Osella (in arte Mago Budiní), Francesco Giorda, stand up comedian e comico torinese, Alp King, performer e busker italiano, il Mago Contini, Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per riservare i tavoli in occasione della serata di sabato 7 settembre con Sonia De Castelli, o riservare posti a sedere per domenica 8 settembre, scrivere a: prenotazioni@collisioni.it o su whatsapp al numero 375 824735.



