La Coppa del Mondo di skateboard fa tappa ad Almese

Nel prossimo weekend, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, fa tappa ad Almese (Torino), in Valle di Susa, la World Cup Skateboarding, una delle competizioni mondiali più importanti dedicate agli agonisti dello skate. La manifestazione di Almese, 'Poolarama' gode del patrocinio istituzionale del Comune e del Distretto Diffuso del Musiné e ha come main sponsor 'uBroker', la multiutility company torinese del settore luce e gas.

Il sostegno alla competizione sportiva di skateboard arriva dopo il successo riscosso come partner nella realizzazione della Pumptrack di Pianezza (Torino), uno fra i circuiti più evoluti in Europa dedicato ai bikers, "Ho deciso di supportare Poolarama - spiega Cristiano Bilucaglia, presidente di 'uBroker Spa' - perché credo fortemente nel valore dello sport come strumento di inclusione e crescita personale. Lo sport è un valore inestimabile per me, rappresenta disciplina, dedizione e benessere. Il nostro sostegno continuerà a crescere, mirando a creare ulteriori opportunità per gli atleti e rafforzando il legame tra sport, innovazione e sostenibilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA