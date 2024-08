Fondazione per l'Arte Crt, 'I paesaggi nella crisi ecologica'

Sabato 14 e domenica 15 settembre, presso la Borgata Paraloup (Rittana, Cuneo) si terrà il convegno 'I paesaggi nella crisi tra memoria, ecologia e azione.

Ecomemoria e progetti di futuro sostenibile', organizzato dalla Fondazione Nuto Revelli e dalla Borgata Paraloup con il contributo della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti di cultura del Ministero della Cultura all'interno del public program di Radis, il progetto di arte nello spazio pubblico che la Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt ha realizzato, per questa prima edizione, in collaborazione con la Fondazione Crc.

Il convegno si propone come un'occasione di confronto a livello nazionale e interdisciplinare tra studiose, studiosi, istituzioni e associazioni che a vario titolo sono impegnati nel campo della lotta al cambiamento climatico, della protezione del paesaggio e della valorizzazione della memoria. È significativo il suo svolgersi nella Borgata Paraloup, luogo alpino che nel 1943 vide riunirsi quasi duecento giovani nel nome del cambiamento del sistema e della lotta per la libertà e che oggi, restituito a nuova vita dalla Fondazione Nuto Revelli, si propone come laboratorio di cambiamento per un futuro giusto, consapevole e sostenibile.

Il progetto si concluderà il 6 ottobre con lo svelamento del lavoro dell'artista Giulia Cenci nel Chiot Rosa, un'opera site-specific che intreccerà la storia, le tradizioni e le caratteristiche della zona, e che la Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt darà in comodato permanente al Comune di Rittana.



