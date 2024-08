Eletta Miss Piemonte, è una diciannovenne di Viù

E' una diciannovenne di Viù (Torino), Francesca Spinelli, Miss Piemonte 2024. E' stata eletta ieri sera a Barbaresco (Cuneo) alle finali regionali Piemonte e Valle d'Aosta. Chiara Frezza, 22 anni, di Carmagnola (Torino) è stata eletta Miss Valle d'Aosta. Entrambe saranno quindi alle finali nazionali del concorso Miss Italia, in programma dal 4 settembre a Fano, nelle Marche. Alla serata ha partecipato, tra gli altri, la 'reginetta' in carica, la cuneese Francesca Bergesio, 19 anni, e come ospiti, le cantanti Paola e Chiara.

Francesca Spinelli, oltre essere imprenditrice con la famiglia nel settore della ristorazione, sogna di fare cinema, mentre Chiara studia Management imprenditoriale e vorrebbe realizzare un suo brand. "Sono soddisfattissima anche di questa edizione di Miss Italia, che ha registrato in Piemonte un record di numeri nella partecipazione delle ragazze. Nel corso dell'estate abbiamo attraversato la regione e le sue meraviglie per un totale di 24 tappe, portando bellezza e divertimento", commenta Mirella Rocca agente regionale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta -. Dopo avere vinto lo scorso anno, spero di ripetere il trionfo anche nel 2024. Le ragazze sono state selezionate e preparate direttamente da me, dal primo casting alle finali. Ho scelto le migliori, miss belle e preparate.

Ognuna di loro possiede un talento. Cantano, ballano recitano, così sono riuscita a mettere in scena anche il musical Grease.

Fosse stato per me le avrei premiate tutte", conclude Mirella Rocca.



