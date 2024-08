Domori vince il premio innovazione Smau 2024

Domori Spa, azienda di cioccolato super premium del Polo del Gusto, è stata insignita del Premio Innovazione SMAU 2024, riconoscimento conferito a imprese, amministrazioni, enti distintisi per l'adozione di soluzioni innovative, collaborando con imprese e startup, esempi virtuosi di innovazione nel modello organizzativo, di prodotto o di processo, nella trasformazione digitale o nell'open innovation.

Domori, che fa parte del Polo del Gusto, ha vinto per un progetto di ottimizzazione dei pagamenti alla filiera, sviluppato con la fintech PlusAdvance. La soluzione nasce dall' esigenza di gestire in modo efficiente i pagamenti ai fornitori di materie prime, settore fortemente colpito dalle recenti fluttuazioni del mercato del cacao. Grazie alla tecnologia Card2Account di PlusAdvance, Domori è in grado di pagare i fornitori, sia italiani che esteri, utilizzando la carta di credito, con i pagamenti automaticamente convertiti in bonifici bancari. In particolare, in un periodo in cui il pagamento ai fornitori richiede l'80-90% dell' importo al momento dell'ordine, Card2Account offre a Domori la possibilità di dilazionare i pagamenti, garantendo al contempo la continuità nell'approvvigionamento del cacao. Convertire il pagamento da carta di credito a bonifico bancario senza necessità di approvazione da parte del fornitore, mantenendo la massima trasparenza e semplicità nell'intero processo. L'azienda può quindi pagare fornitore con carta di credito, ottenendo il 100% di accettazione senza richiedere ulteriori azioni ai fornitori.

"Anche un business tradizionale come quello del cioccolato ha bisogno di innovazione- ha commentato Gian Luca Scatena, Director of Special Projects & Board Member Affiliates di Domori - È per questo che abbiamo scelto di adottare la soluzione fintech di PlusAdvance per ottimizzare il processo di procure to pay."



