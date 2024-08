A Collegno raccolta materiale scolastico per bimbi in difficoltà

Sono oltre 5.000 i bambini in età scolare in famiglie in difficoltà tra Torino e cintura che necessitano di un sostegno per l'acquisto del materiale necessario per iniziare la scuola. Per questo il Lions Clubs International Distretto 108-Ia1 ha organizzato per sabato 7 settembre una raccolta di materiale scolastico - quaderni, penne, matite, colori, pennarelli, gomme, portapenne, astucci, evidenziatori e risme di carta - presso il Centro Commerciale La Certosa di Collegno. I volontari del Distretto saranno presenti dalle 9 alle 18.30 fra le due entrate dell'ipermercato.

I Lions di Torino e cintura in più di 9 anni hanno aiutato oltre 2.500 famiglie raccogliendo 5.900 alimenti, 3.700 prodotti per l'igiene, 3.026 prodotti per l'intimo e oltre 272mila cambi di pannolini. Si aggiunge il materiale scolastico (9.300 pezzi) donato sempre grazie a iniziative al Carrefour di Collegno e 3.000 prodotti parafarmaceutici. La gestione delle donazioni, tutte distribuite secondo criteri di necessità e di equità, è resa efficiente grazie alla collaborazione dei Lions sia con le scuole, sia con alcune importanti associazioni convenzionate con il Banco del Sorriso, il progetto della Fondazione Ulaop-Crt con la Consulta per le Persone in Difficoltà (Cpd),.

Il numero delle famiglie e dei bambini in difficoltà sostenuti dal progetto nella Città di Torino e nei comuni della prima cintura è ancora in crescita rispetto a settembre del 2023. Dall'inizio del 2024 sono oltre 5.000 (lo scorso anno erano 4.440) i bambini seguiti tramite il Banco del Sorriso.

"Aumenta il numero di persone bisognose di aiuto, ma diminuiscono l'offerta e il numero di donatori. Un calo dovuto alla crisi economica generalizzata, che interessa ormai larga parte della società" spiega la coordinatore Service Lions Bambini Nuovi Poveri, Giovanna Sereni. "Per questo abbiamo allargato la tipologia dei prodotti: alimentari, per l'igiene, materiale scolastico e vestiario".



