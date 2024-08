Turista morta su teleferica nel Verbano, altri due indagati

Sono tre le persone indagate per l'incidente costato la vita a Margherita Lega, la donna di 41 anni precipitata nel vuoto, il 4 luglio scorso a Calasca Castiglione, nel Verbano-Cusio-Ossola, mentre caricava i bagagli su una teleferica. Oltre alla persona che azionò la carrucola, indagata fin dal primo giorno per omicidio colposo, sono stati iscritti al registro il titolare della concessione dell'impianto e il proprietario della baita. Secondo i carabinieri, coordinati dalla procura di Verbania, l'impianto sarebbe gravemente carente dei requisiti di sicurezza e per il quale non risulta esistere neppure un progetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA