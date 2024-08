Strage di Brandizzo, nasce la Settimana del Lavoro Sicuro

La commemorazione ufficiale sul luogo della tragedia, il convegno 'Brandizzo un anno dopo', con la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, Chiara Gribaudo, il nuovo allestimento della mostra fotografica 'Morire sui binari', una messa e una fiaccolata. Così il 30 agosto sarà celebrato il primo anniversario della strage alla stazione ferroviaria di Brandizzo in cui morirono cinque operai edili, Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo, Michael Zanera. Iniziative che aprono la prima edizione della della 'Settimana del Lavoro Sicuro', promossa dall'associazione Sicurezza e Lavoro, in collaborazione con Comune di Brandizzo, Città Metropolitana di Torino e Consiglio Regionale, con la partecipazione di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Fra le iniziative, l'avvio del progetto per la realizzazione di un murales dedicato alle vittime nella piazza della stazione, interventi nelle scuole, un bando per una borsa di studio per gli studenti dell'ultimo anno dell'Istituto Iis Cavour di Vercelli, un concorso per realizzare il logo della Settimana del Lavoro Sicuro e la piantumazione di 5 alberi nel parco dell'area fieristica di Brandizzo. "È doveroso ricordare questa grave tragedia - dice il direttore di Sicurezza e Lavoro, Massimiliano Quirico -. Abbiamo voluto organizzare iniziative di riflessione insieme a Istituzioni, sindacati, enti e familiari delle vittime per non dimenticare, in attesa di ottenere piena giustizia per le vittime, e per continuare l'azione di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".



