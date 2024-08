Paralimpiadi, Ottoblock lancia la campagna contro le barriere

Una foto o un video per sensibilizzare contro le barriere della disabilità quotidiana. È questo lo scopo dell'iniziativa The Unofficial Discipline, che Ottobock, azienda specializzata nell'ortopedia, lancia in concomitanza con l'inizio dei Giochi Paralimpici di Parigi.

Più di 20 atleti paralimpici e 50 utilizzatori di dispositivi Ottobock stanno promovendo l'evento digitale: utilizzando l'hashtag UnofficialDiscipline, condividono le loro sfide quotidiane tramite Instagram e TikTok, incoraggiando i follower a condividere momenti simili, creando così un movimento sui social media. "Gli atleti paralimpici competono nello stadio per le medaglie, ma "combattono anche contro ostacoli invisibili e pregiudizi", afferma Martin Bohm, chief experience officer di Ottobock. "Vogliamo aumentare la consapevolezza su queste sfide, avviare un dialogo e realizzare il cambiamento - aggiunge - Tutti possiamo contribuire ad abbattere le barriere, non importa quanto grandi o piccole siano. Dopotutto, l'unico modo per vincere è quando tutti riescono a tagliare il traguardo".

"Il nostro obiettivo è rendere tutti consapevoli delle barriere che le persone con disabilità devono affrontare nella loro vita quotidiana - continua Bohm - Parigi è solo l'inizio.

La campagna sarà presto estesa ad altre città d'Europa e degli Stati Uniti. Riconosciamo che la nostra missione per abbattere le barriere è una maratona, non uno sprint". Anche gli atleti italiani Bebe Vio, Martina Caironi, Davide Morana e Alessandro Ossola hanno aderito all'iniziativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA