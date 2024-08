Novi, rubata una parte della scultura 'Al traguardo'

Indagini in corso della Polizia Locale di Novi Ligure (Alessandria) per risalire agli autori del furto di parte della scultura 'Al traguardo'.

Posizionata in viale dei Campionissimi, raffigura un gruppo di 8 ciclisti durante una volata ed è stata realizzata nel 2003 - in occasione dell'inaugurazione del vicino Museo omonimo - dall'artista Lorenzo Cascio, siciliano d'origine con studio a Portofino (Genova).

"Stiamo lavorando su alcuni elementi importanti, supportati anche dalle immagini delle telecamere in zona - fa sapere al telefono il comandante della Municipale Armando Caruso - Non ci risulta siano stati usati flessibili o altre apparecchiature.

Molto probabilmente le figure dei corridori sono state 'strappate' dalla base dopo averle piegate più volte, provocando il cedimento della lega di metallo cui sono costituite".

"Sono molto dispiaciuto per quanto successo, mi auguro siano individuati i responsabili ma anche si possa ritrovare quanto rubato - rimarca il sindaco Rocchino Muliere - Mi chiedo cosa si aspettassero i ladri da questo gesto, che ritengo inutile trattandosi di metallo non pregiato".



