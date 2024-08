Nasce Festival Barbera d'Asti, vino si sposa con arte e cultura

Un festival dedicato alla Barbera che unisce gastronomia, cultura, arte, tradizione, una rassegna lunga 10 giorni. E' il Barbera d'Asti Wine festival presentato oggi. Il palinsesto prevede una serie di dibattiti sul vino e la comunicazione e ogni giornata sarà accompagnata da serate musicali e degustazioni, che si svolgeranno nel cortile dei Palazzo Alfieri.

"Il Barbera Wine festival - sottolinea il sindaco di Asti, Maurizio Rasero si inserisce in un settembre astigiano già ricco di iniziative ed eventi che ormai vantano una consolidata tradizione, Questa iniziativa si configura come un festival nel festival, caratterizzando un settembre unico per Asti".

Dal 6 all'8 settembre il festival, con la direzione artistica affidata a Luciano Ferraro, vicedirettore del Corriere della Sera, media partner, proporrà una serie di incontri con personalità del mondo del vino, dell'arte e dell'impresa.

"L'idea del Barbera Wine Festival .- spiega Ferraro - è di mettere insieme il racconto del vino con quello del suo territorio attraverso diverse forme artistiche. Il vino è un contenitore di culture, per questo verrà accostato alla musica, alla comicità, alla fotografia e all'architettura".

Dal 9 al 15 settembre il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato coordinerà una serie di talk e masterclass giornalieri che esploreranno i vari aspetti della Barbera.

"Questo festival - conclude Vitaliano Maccario, presidente del Consorzio - è una vera e propria esperienza culturale che celebrerà la bellezza e le mille sfumature della Barbera e del nostro territorio, una vera festa di sapori e conoscenze di altissimo vìlivello",



Riproduzione riservata © Copyright ANSA