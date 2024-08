Falco, per stagionali 'modello Saluzzo' è uno dei migliori

Il prefetto Maurizio Falco, commissario straordinario del Governo per l'attuazione della misura del Pnrr per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, è stato oggi in Piemonte, a Torino e Saluzzo (Cuneo).

Al Grattacielo Piemonte ha incontrato la vicepresidente della Regione Elena Chiorino e gli assessori all'Immigrazione Enrico Bussalino, all'Agricoltura Paolo Bongioanni e alla Montagna Marco Gallo.

In tarda mattinata, insieme a Chiorino e Gallo, e al viceprefetto di Cuneo Maria Antonietta Bambagiotti, Falco ha raggiunto Saluzzo, capofila del progetto beneficiario delle risorse Pnrr, per incontrare il sindaco Franco Demaria e fare il punto sullo stato di avanzamento della progettualità e del Piano di azione locale con i sindaci dei Comuni di Savigliano, Manta, Scarnafigi, Verzuolo, Lagnasco, Busca e Tarantasca.

Saluzzo è una scelta non casuale, visto che da oltre 10 anni la città, assieme ai Comuni dell'area, è in prima fila nel creare e proporre un modello di accoglienza e integrazione degli stagionali della frutta.

"Sono rimasto estremamente soddisfatto da quanto ho visto - ha detto Falco - e da quanto messo in campo in questo territorio. In pochi altri casi ho potuto constatare non solo un livello di progettazione così articolato, ma anche la capacità di fare rete e di mettere in atto, nei tempi e nei modi prestabiliti, le azioni progettate. Sto lavorando affinché tutte le risorse che abbiamo a disposizione, 200 milioni di euro, vengano impiegate nei progetti cui sono destinati. Ho ribadito ai Comuni del Saluzzese che ci saranno risorse a disposizione, e di implementare la loro progettazione. Constato che qui c'è un buon progetto, che può ancora crescere"..



