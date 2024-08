Ene.bit, con Vaimoo l'e-bike sharing sbarca nel Biellese

Con il progetto Vaimoo parte il progetto di Ener.bit che mira ad avviare un progetto di bike sharing che unisce Biella ai comuni limitrofi, attraverso l'installazione delle stazioni del servizio di Bike Sharing elettrico.

"Non posso nascondere che le difficoltà incontraste e l'iter, in alcuni momenti, sono stati spossanti - afferma il presidente di Ener.bit, Paolo Maggia - il nostro sogno era quello di rendere il Biellese più accogliente con servizi che fossero al pari delle grandi città italiane ed europee". Il progetto, inoltre, ha visto il coinvolgimento di Atap. L'opera comprenderà una flotta totale di 250 e-bike, disponibili in 72 stazioni virtuali nei comuni di Biella, Candelo, Gaglianico, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ponderano, Sandigliano e Vigliano Biellese.

"Ed è proprio qui che proseguono le novità - continua Maggia - Un percorso di modernità per il nostro territorio, e sottolineo grazie ad Ener.bit perché in questo caso, rispetto ad altri, abbiamo unito i comuni della cintura biellese, aumentando l'indotto e il territorio servito".

Ogni stazione diventerà il luogo nel quale si potrà prelevare e rilasciare una bicicletta elettrica del servizio, scaricando l'apposita app.



