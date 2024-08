Calcio: Chiesa parte per Liverpool, 'Felice e dispiaciuto'

Federico Chiesa ha dato l'addio alla Juventus e si è imbarcato per l'Inghilterra con direzione Liverpool. "Sono felicissimo, ma saluto i tifosi bianconeri - ha detto l'attaccante in partenza dalla città della Mole - e li ringrazio per l'affetto di questi anni, li porterò sempre nel cuore".

Sul fatto di dover lasciare il club bianconero: "Dispiace, ma sono veramente felice per la nuova avventura - ha aggiunto Chiesa - e io e la mia famiglia non vediamo l'ora di cominciare".



