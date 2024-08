Vuole vedere meglio i fuochi d'artificio e cade nello Scrivia

Cerca un posto per poter vedere meglio lo spettacolo dei fuochi artificiali e cade in un torrente. E' successo ieri sera a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) durante la festa patronale. L'uomo, un giovane di cittadinanza spagnola, è stato recuperato da vigili del fuoco e personale del Comune, quindi portato in ospedale ad Alessandria per alcuni accertamenti.

Come ricostruito dal sindaco, Gianni Tagliani, il visitatore avrebbe scavalcato una recizione per raggiungere una passerella per poi precipitare nello Scrivia.

Lo spettacolo è cominciato in ritardo.



