Morto Elio Pereno, il 'partigiano cantante' della Valle di Susa

E' morto a 98 anni Elio Pereno, il 'partigiano-cantante' della Valle di Susa. Durante la Resistenza era stato in forza alla 41/a brigata Garibaldi, intitolata a Carlo Carli, con il nome di battaglia 'Yoyo'. Era molto conosciuto anche per la sua passione per il canto. Il consiglio regionale del Piemonte, sui social, lo ricorda riproducendo una video-intervista del 2018 insieme al suo maestro di musica, Mario Orla, con il quale collaborò per il libro 'Tu sorridi cantando con me'.

Ad Avigliana, dove era nato nel 1926, sei anni fa gli fu intitolato uno spazio della biblioteca pubblica. "Lo ringraziamo - è il messaggio della sede locale dell'Anpi - per essere stato durante tutta la sua vita testimone della Resistenza soprattutto con i giovani e nelle scuole. Lo ringraziamo per la gentilezza e la disponibilità, per l'apertura verso le nuove generazioni e per la sua comprensione profonda del mondo. Lo ringraziamo per la sua voce e i suoi canti, per quel 'Partigiano di Valle Susa' che è diventato l'inno degli antifascisti valsusini".

I funerali saranno celebrati domani ad Avigliana.



