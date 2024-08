Juve: ufficiale, Conceiçao in prestito a sette milioni

Francisco Conceicao è un nuovo giocatore della Juventus: è arrivata anche l'ufficialità da parte del club bianconero. La società comunica che è stato "raggiunto un accordo con la società FC Porto per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di sette milioni".

"Tale corrispettivo - prosegue il comunicato - potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

L'attaccante portoghese, classe 2002 e figlio d'arte dell'ex calciatore e oggi allenatore Sergio, si prepara così ad unirsi alla truppa di Thiago Motta, rientrata con i tre punti dalla trasferta di Verona contro l'Hellas.



