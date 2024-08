Juve: Coinceicao 'club chiede di vincere, voglio trofei'

"Spero di fare grandi cose qui alla Juve: qui l'ambizione è massima, voglio vincere titoli perché questo è ciò che chiede il club": il nuovo attaccante bianconero, Francisco Conceicao, si presenta ai microfoni ufficiali della società. "Sono molto felice, questo primo giorno è andato molto bene - aggiunge il classe 2002 - e non vedo l'ora di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra: spero che questo succeda il più rapidamente possibile, ho la convinzione di poterli aiutare".

Sulle sue caratteristiche tecniche "mi piace molto inventare e fare cose diverse - spiega Conceicao, prelevato dal Porto con la formula del prestito - il dribbling è una delle mie risorse, una delle mie caratteristiche così come la velocità, la mentalità e la grinta".

Suo papà Sergio, oggi allenatore, ha avuto un lungo passato da calciatore in Italia tra Lazio, Parma e Inter: "Mi ha detto che ai suoi tempi il campionato italiano era di altissimo livello e che aveva i migliori giocatori del mondo, ora continua ad essere un campionato molto competitivo con grandi giocatori - ha concluso il neo bianconero - e tutti sognano di giocare in Serie A. Io ho l'ambizione di giocarci con la maglia della Juve".



