Incidente sull'A7, un morto e un operaio ferito

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto nella serata di ieri sulla autostrada A7 Milano-Genova fra le uscite di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, nell'Alessandrino, in direzione del capoluogo ligure.

In base alle prime ricostruzioni, un furgone avrebbe tamponato il 'Daily' Iveco di un'impresa che stava allestendo un cantiere e che a sua volta, per effetto dell'urto, ha investito un operaio. Il conducente del primo mezzo, Romano Agnetto, 67 anni, di Genova, ha perso la vita. Il lavoratore, un 49enne, è stato investito ha subito una frattura al bacino ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale ad Alessandria in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti polizia stradale di Genova Sampierdarena e vigili del fuoco di Novi Ligure.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA