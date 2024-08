Cinque giorni di 'Mirabilia', festival che è "grande affresco"

Si alza il sipario, mercoledì 28 agosto a Cuneo, su 'Mirabilia', il festival internazionale di circo e arti performative. In cinque giorni, fino al 1° settembre, sono in programma 220 repliche, 2 prime assolute, 8 prime nazionali, 14 prime regionali; eventi, incontri, laboratori e masterclass, in 53 location.

Il festival, animato da oltre 40 compagnie attese da Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Bosnia, Giappone, Cile è alla sua 18/a edizione e ha per titolo "Gimme shelter" (Dammi riparo/rifugio), come l'ottavo album dei Rolling Stones, pubblicato il 29 novembre del 1969, nato in un clima di instabilità che ricorda quello attuale.

Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival è ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto. "Il Festival - spiega Gavosto - per noi non è un rassegna compatta, bensì un contesto in cui una complessa alchimia di grandi e piccoli eventi, appuntamenti e attività, accadono contemporaneamente, creando un grande affresco all'interno del quale ogni spettatore-partecipante-esploratore può e deve "costruirsi" il proprio Festival, guidato dai suoi interessi, dalla curiosità o dal caso. Attraverso il linguaggio del circo, della danza, del teatro, del clown - prosegue Gavosto - si incontrano i temi della coerenza, della libertà di scelta, dell'accoglienza, del valore e della bellezza della diversità. Ancora una volta Mirabilia sarà una grande festa collettiva, che richiama e parallelamente va a cercare il pubblico, guidando verso le arti performative persone, quartieri, enti, pensieri collettivi" L'inaugurazione mercoledì 28 agosto alle ore 18:00 nello spiazzo di fronte alla Palestra Cantore, a Cuneo dove alle 18.50 andrà in scena il primo degli spettacoli in programma e anche uno dei più importanti di questa edizione, il MDR-Mort de Riure degli spagnoli Los Galindos, (repliche il 30 e 31 agosto e il 1 settembre).

Il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite. I biglietti saranno acquistabili online sul sito www.festivalmirabilia.it e su StandApp, l'app ufficiale del festival,



Riproduzione riservata © Copyright ANSA