La Protezione Civile di Acqui Terme (Alessandria) ha riempito di acqua 2 vasche da 2mila litri ciascuna in località San Luca di Molare.

"La richiesta - spiega in una nota il responsabile Lorenzo Torielli - è arrivata da Amag. Si tratta di un approvvigionamento dovuto a inquinamento da arsenico. L'acqua è disponibile, ma non si può utilizzare per scopi alimentari".





