Temporali, fino a martedì mattina allerta gialla sul Piemonte

Resta per tutta la giornata di oggi e per la mattinata di domani, lunedì 26 agosto, l'allerta gialla per temporali. Il rischio di locali allagamenti, fulmini, caduta di alberi e frane isolate, riguarda - scrive Arpa nel suo ultimo bollettino - tutta la regione. "Nel corso del pomeriggio - si legge - passaggio di temporali dalle zone alpine al resto della regione, di intensità anche forte; i picchi più intensi sono attesi sulle zone pianeggianti e collinari tra stasera e domattina. Da domani pomeriggio - prevede Arpa - generale attenuazione dell'instabilità".



