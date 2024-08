Lago Maggiore, 20 chef stellati celebrano il pesce d'acqua dolce

Dal 12 al 15 ottobre si ripete sul lago Maggiore l'appuntamento con 'Gente di lago e di fiume', il festival enogastronomico, giunto alla 7/a edizione, dedicato all'acqua dolce e alle sue risorse. Sull'isola dei Pescatori (Stresa) sono attesi un centinaio di chef (tra ospiti e resident), di cui una ventina stellati. 'Coltivare l'acqua dolce' è lo slogan dell'evento, un modo per ribadire la necessità di cura contro lo sfruttamento di acque e terre e di conoscenza e tutela della biodiversità.

Tra le novità di quest'anno, la presenza di quattro cuochi stellati provenienti da Singapore: sono Daniele Sperindio, Rishi Naleendra, Lewis Barker e Michael Wilson. "La scelta è caduta su Singapore per affinità - spiega Marco Sacco, due stelle Michelin al Piccolo Lago di Verbania e presidente dell'associazione che organizza 'Gente di lago e di fiume' -. Sono un'isola che si confronta coi suoi limiti, come facciamo noi sul nostro territorio: loro hanno trasformato il limite in virtù, creando un ponte che include e trasforma sia la cucina asiatica che quella indiana, la loro è realmente una cucina fusion e porteranno da noi questo approccio".

Oltre a loro sono attesi gli chef Chicco Cerea, Christian Balzo, Mauro Elli, Luca Marchini, Giorgio Bartolucci, Paolo Griffa, Riccardo Bassetti, Davide Marzullo, Giancarlo Morelli, Andrea Bertarini, Cesare Battisti, Alessandro Bellingeri, Giuseppe Mancino, Errico Recanati, Paolo Lopriore, Corrado Scaglione, Andrea Lo Cicero, Andrea Pilo, Andrea Alfieri, Federico Beretta, i fratelli Trentin, Guido Paternollo, Salvo Crevero, Marco Caputi, Salvatore Ciccarelli, Massimiliano Celeste.

L'evento toccherà anche Verbania: sabato 12 ottobre con una serata dedicata alla mixology, domenica e lunedì sera con cene al Piccolo Lago e martedì mattina per la mattinata rivolta alle scuole al teatro Maggiore.



