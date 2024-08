In autunno il treno notturno da Roma per Langhe e Monferrato

Raggiungere le Langhe e il Monferrato e le loro colline territori Unesco viaggiando di notte in treno partendo da Roma. È una delle due destinazioni - l'altra è l'Umbria, con l'Espresso diurno per Assisi - dell'offerta autunnale di FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS Italiane.

L'obiettivo è "di offrire un nuovo modo di viaggiare che coniuga il turismo lento, sostenibile, di qualità, alla bellezza del viaggio in treno, a bordo di carrozze completamente ristilizzate per garantire il massimo comfort verso destinazioni dall'alto valore storico, paesaggistico ed enogastronomico".

L'Espresso Langhe-Monferrato collega Roma con Alba (Cuneo) effettuando fermate anche a Nizza Monferrato e Asti. Le partenze da Roma Termini sono previste tutti i venerdì di ottobre e sabato 31 alle ore 19.57 con arrivo a destinazione alle 10.35.

Il rientro a Roma ogni domenica dal 6 al 27 ottobre e il 3 novembre alle ore 18.55 con arrivo nella Capitale alle 6.33.

I biglietti per viaggiare a bordo dell'Espresso Assisi e dell'Espresso Langhe-Monferrato sono acquistabili sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, App, biglietterie di stazione e self-service.





