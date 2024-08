Denutriti e pieni di parassiti, Oipa sequestra 33 gatti

Le Guardie Zoofile Oipa di Alessandria sono intervenute, su segnalazione di Animal's Angels di Novi Ligure e del Canile di Tortona, in un alloggio di Stazzano (Alessandria), dove hanno sequestrato 33 gatti, in grave stato igienico e sanitario, denutriti e pieni di parassiti. Finora l'associazione ne ha presi in carico una decina, soprattutto mamme con cuccioli; un'altra incinta e altre 3 gatte saranno ritirate domani.

Sequestrato anche un esemplare di tartaruga dalle orecchie rosse che sarà affidata al Centro Recupero Selvatici di Bernezzo (Cuneo).



