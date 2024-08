Biella, con la prima spillatura aperta 'Bolle di malto'

La prima spillatura ha aperto la nuova edizione di 'Bolle di malto' a Biella, la rassegna dei birrifici artigianali.

Alla cerimonia presenti la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, Alberto Preioni, sottosegretario alla presidenza della Regione, Marzio Olivero, sindaco di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia di Biella e l'assessore comunale con deleghe a Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi "Valorizziamo le nostre eccellenze anche nel settore brassicolo, tramandiamo l'orgoglio per il Made in Italy", ha sottolineato Elena Chiorino.

Dal 29 agosto al 2 settembre, le piazze Martiri della Libertà e Primo Maggio di Biella si trasformeranno in un vasto spazio di oltre 10.000 metr quadrati, animato da un programma che unisce gusto, cultura e natura. L'ingresso sarà gratuito ogni giorno dalle 18 alle 2 di notte, con l'eccezione del 2 settembre, quando la manifestazione terminerà all'1.

Durante il weekend del 31 agosto e 1 settembre, sarà possibile partecipare all'evento anche a pranzo, dalle ore 11.





