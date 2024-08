Calcio: Juve; Thiago Motta, 'Stiamo bene, ma piedi per terra'

"Stiamo bene e abbiamo fatto una bella settimana di allenamento, ma dobbiamo tenere i piedi per terra": così l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia della trasferta contro l'Hellas Verona. "Andiamo ad affrontare una squadra che sta bene e che ha battuto una seria candidata per lo scudetto - dice il tecnico sul conto degli scaligeri, reduci dal brillante 3-0 rifilato al Napoli - e sono una squadra da battaglia e che sa quello che vuole in campo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA